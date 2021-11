Jujustu Kaisen 165: la potente lama della giustizia, ecco l'arma migliore di Higuruma

La battaglia legale che sta impegnando Yuji Itadori negli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen ha permesso al protagonista, e ai lettori, di apprendere importanti informazioni riguardo Hiromi Higuruma, uno dei partecipanti al Culling Game di Kenjaku che possiede i punti necessari ad aggiungere regole al torneo.

Nel capitolo 166 Gege Akutami ha proseguito il racconto inerente alla Colonia Numero 1 di Tokyo, concentrandosi unicamente su una nuova fase dello scontro tra Yuji e Higuruma. Chiedendo un nuovo processo, Yuji è riuscito a scappare dalla pericolosa situazione in cui si trovava, per dove fare nuovamente i conti con Judgeman, shikigami di Higuruma.

La dichiarazione di colpevolezza riguardo l'omicidio di massa del 31 ottobre 2018, ha condannato Yuji alla confisca dei suoi poteri di Stregone, e alla morte. Questa sentenza causa la trasformazione del martello da giudice di Higuruma in quella che viene definita come Spada dell'Esecutore. Si tratta di una delle armi più potenti apparse finora nell'intera serie di Akutami, in quanto chiunque sia giudicato colpevole e venga colpito dalla sua lama morirà, senza alcuna eccezione.

Fortunatamente le abilità combattive di Yuji gli permettono di schivare i colpi dell'avversario e verso la conclusione del capitolo Higuruma stesso riconosce Yuji come innocente, invitandolo a parlare e promettendogli i 100 punti. Per concludere vi lasciamo scoprire qual è il segno zodiacale di Yuji, e come questo influisce sui suoi comportamenti.