Jujustu Kaisen, Attack on Titan, Chainsaw Man: tutti gli anime al MAPPA Stage 2023

Studio MAPPA è lo studio d'animazione che maggiormente si è distinto nel corso degli ultimi anni per i suoi lavori e tra la community il suo nome è sinonimo di qualità assicurata. Quale sarà il futuro del team responsabile delle serie animate più in voga?

Dopo aver entusiasmato il pubblico con il recente rilascio del primo episodio di Attack on Titan: The Final Season - Parte 3, Studio MAPPA sta per tornare a sorprendere con l'uscita primaverile di Hell's Paradise: Jigokuraku. E dopo?

Il futuro di Studio MAPPA è già scritto e risponde ai nomi di Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. Lo staff è infatti attualmente al lavoro sulle seconde stagioni di entrambe le serie, oltre che sull'ultimissima parte di Attack on Titan. Novità, trailer e locandine su queste produzioni arriveranno tra non molto.

Nelle ultime ore è stato annunciato il MAPPA Stage 2023, manifestazione tenuta dallo studio d'animazione che mostrerà al pubblico gli anime in arrivo nel prossimo periodo. L'evento si terrà in Giappone il 21 maggio 2023, ma ancora non si sa se esclusivamente in digitale oppure in fiera.

Tra i nomi già confermati al MAPPA Stage 2023 ci sono Vinland Saga, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen e Attack on Titan. Dunque, sarà questo il palcoscenico papabile per le informazioni sulla stagione 2 di Chainsaw Man e per la data ufficiale di Attack on Titan Final Season Parte 3 cour 2. Oltre a questi importantissimi annunci potrebbero anche esserci quelli di Dorohedoro Stagione 2 e Kakegurui Stagione 3. Non dimentichiamoci infine che Studio MAPPA quasi sicuramente rivelerà l'acquisizione di qualche altra IP per il 2024.