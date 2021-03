Jujustu Kaisen è un campione anche dello streaming: 400 milioni di riproduzioni in Cina

Settimana dopo settimana Jujutsu Kaisen si sta guadagnando una porzione sempre più consistente delle attenzioni del grande pubblico. Forte di un comparto tecnico straordinario, l'adattamento anime del manga di Gege Akutami è uno dei fenomeni del momento, una serie che sta persino riscuotendo numeri da capogiro anche nel formato streaming.

Solo qualche giorno fa l'autore dell'opera, Gege Akutami, ha sganciato la bomba annunciando che il manga di Jujutsu Kaisen finirà entro i prossimi due anni. Anche qualora l'opera cartacea dovesse finire, tuttavia, il franchise continuerà a godere dell'adattamento anime che, con tutta probabilità, proseguirà con almeno un ulteriore stagione visto il clamoroso successo che sta riscuotendo in tutto il mondo.

Con l'incremento della popolarità dell'anime settimana dopo settimana, inoltre, le copie del manga hanno ricevuto una forte spinta in termini di vendite con picchi di 5 milioni di copie vendute in più ogni 14 giorni. Il franchise però sta ottenendo grandiosi risultati anche nel mercato streaming, soprattutto in Cina dove l'editore Bilibili ha confermato che Jujutsu Kaisen ha superato le 400 milioni di riproduzioni. Come se ciò non bastasse, su ben 150 mila valutazioni la media di gradimento della trasposizione animata si attesa su 9.8/10, un traguardo non da poco per un'opera ancora nemmeno conclusa.

