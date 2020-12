Jujustu Kaisen: Gojo è quasi reale nel geniale cosplay di Hakken

Jujutsu Kaisen è uno dei titoli più apprezzati del momento. Nonostante i timori nei riguardi dello studio MAPPA, la compagnia sta riuscendo a realizzare un anime dal comparto tecnico soddisfacente e con combattimenti al limite dell'epicità. La popolarità della serie, tuttavia, è alimentata soprattutto dai personaggi dell'opera.

Satoru Gojo è uno dei beniamini del pubblico, un personaggio realizzato appositamente per essere lo sciamano più forte di tutti. Per qualche strano motivo, Gojo nasconde i suoi occhi dietro una benda, probabilmente per non sovraccaricare i sensi in virtù della sua peculiare tecnica dei "Sei Occhi", eppure tale scelta stilistica dona al personaggio un alone di mistero e di epicità. Il suo combattimento contro Jogo, una maledizione di livello speciale, ha lasciato migliaia di fan col fiato sospeso per via del suo potere al limite dell'assurdo.

Recentemente un talentuoso cosplayer, Hakken, ha tentato di reinterpretare l'asso nella manica dell'Università di Magia in chiave realistica attraverso l'interpretazione che potete ammirare in calce alla notizia. Il cosplay in questione è diventato in breve tempo virale in rete e, attualmente, conta l'impressionante cifra di 66 mila manifestazioni di apprezzamento, complice soprattutto la resa fedele ai tratti dei personaggio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo geniale cosplay, lo ritenete abbastanza simile a Satoru Gojo? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.