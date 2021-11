Da Jujustu Kaisen a Haikyu!: i 10 manga che hanno venduto di più nel 2021

Riscontrando ancora delle limitazioni produttive dovute alla pandemia globale, il settore dell'animazione giapponese ha subito pesanti ritardi anche nel corso del 2021, anno in cui le controparti cartacee delle opere più apprezzate hanno raggiunto cifre molto interessanti. Vediamo insieme quali sono le 10 serie più acquistate nel corso del 2021.

A diffondere le informazioni relative alle copie vendute è stata Oricon, l'importante holding giapponese che da anni ormai raccoglie dati statistici relativi sia al mercato della musica, dell'animazione e dei manga, per fornire agli interessati una visione d'insieme.

Il dato più sorprendente è indubbiamente il primo posto di Jujutsu Kaisen. L'avventura di Yuji Itadori nel pericoloso mondo ideato da Gege Akutami ha raggiunto 30.9 milioni di copie, superando di 1.5 milioni l'acclamata Demon Slayer di Koyoharu Gotoge, protagonista assoluta dei record grazie alla pellicola Demon Slayer: Mugen Train.

L'ultimo gradino del podio è andato invece a Tokyo Revengers, con ben 24 milioni di albi venduti, seguito dai 7.3 milioni dell'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama, uno degli shonen più rilevanti dell'ultimo decennio, conclusosi col discusso volume 34. Kohei Horikoshi col suo My Hero Academia continua ad ottenere un discreto successo, arrivando quinto con 7 milioni, cifra simile all'epopea piratesca di Eiichiro Oda, ONE PIECE, in quarta posizione.

Conclusasi nel dicembre del 2020, Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto rimane nella classifica con 5.2 milioni di volumi venduti in tutto il mondo, seguita da Spy x Family di Tatsuya Endo vicina alla soglia dei 5 milioni. Le ultime due posizioni sono occupate infine da Kingdom, il manga storico di Yasuhisa Hara che a distanza di 15 anni dalla prima pubblicazione mantiene le 4.6 milioni di copie diffuse, e allo spokon più apprezzato degli ultimi anni, Haikyu!! di Haruichi Furudate.

Vi aspettavate una classifica del genere? Ci sono serie che vi hanno sorpreso nel corso di questo 2021? Come di consueto aspettiamo le vostre opinioni nella sezione commenti.