Jujustu Kaisen: il manga è in crisi? Le vendite del Vol.17 parlano chiaro

Con la serie anime ferma oramai da qualche mese e l'attenzione tutta rivolta verso l'imminente lungometraggio prequel, il manga di Jujutsu Kaisen sta attraversando la fase più difficile dal suo debutto. I dati del Volume 17, infatti, parlano chiaro, l'opera di Akutami è in "crisi".

Come si evince dalla classifica settimanale delle vendite giapponesi di Oricon, le vendite del manga scritto e disegnato da Gege Akutami sono in calo, forse a causa dell'assenza della spinta dell'anime o per via del materiale promozionale per la prossima pellicola, di cui però non vengono pubblicati trailer da diverso tempo.

Nella sua prima settimana, il diciassettesimo volume di Jujutsu Kaisen ha totalizzato un totale di 1.168.329 copie vendute, un dato che parrebbe essere più che soddisfacente, ma che se analizzato con quello del volume precedente risulta "impietoso". Jujutsu Kaisen #16, infatti, nello stesso periodo ha totalizzato un totale di 1.519.819 di copie vendute. Il calo di questo nuovo lancio è pari al 23,06%, quasi un quarto di copie vendute in meno.



La serializzazione del manga di Gege Akutami, sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, è cominciata nel marzo 2018. Dopo circa tre anni, quello che a conti fatti è un leggero calo si può considerare più che legittimo, visto e considerato quanto affermato in precedenza.

E voi, state seguendo il manga?