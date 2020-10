Jujustu Kaisen si prepara a esplodere: incremento delle vendite esponenziale

Anche prima dell'annuncio dell'adattamento animato, Jujutsu Kaisen aveva già iniziato a ergersi come una delle serie attualmente più promettenti di casa Weekly Shonen Jump. Com'era prevedibile, l'avvento dell'anime ha spinto l'acceleratore sulle vendite della controparte cartacea che lasciano presagire numeri stroardinari.

Proprio com'era emerso in occasione del debutto della trasposizione televisiva, le vendite del manga di Jujustu Kaisen sono aumentate vertiginosamente, incrementando persino di numero le copie acquistate dei primi 3 numeri della serie. Solo nell'ultima settimana, come riportato da Oricon, i primi 3 tankobon hanno ricevuto un ulteriore incremento di 25 mila copie vendute per un totale in ordine di uscita di 613 mila, 574 mila e 538 mila volumi tra le mani dei fan in Giappone.

Come potete notare voi stessi dal grafico allegato in calce alla notizia, l'aumento è sensibile e preannuncia un ulteriore botto in termini popolarità. Già con soli tre episodi usciti, dunque, possiamo aspettarci che Jujutsu Kaisen diventi l'anime del momento, nonché attualmente uno dei più famosi in circolazione. Le premesse per emulare il successo di Demon Slayer ci sono tutte, non resta che allo Studio MAPPA continuare a soddisfare le aspettative di una fetta sempre più grande di appassionati.

