Jujutsu Kaisen 0 è ora il 10° film d'animazione di maggior incasso di tutti i tempi

La serie originale di Gege Akutami è stata uno dei più recenti successi della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha: il manga di Jujutsu Kaisen raggiunge My Hero Academia a quota 65 milioni di copie, anche per il successo sia della serie che del film anime.

Dopo la prima stagione della serie, il franchise ha fatto il suo debutto cinematografico affrontando la serie prequel originale di Akutami, Jujutsu Kaisen 0. Aveva già conquistato il box office in Giappone dal suo debutto l'anno scorso, e questo dominio è continuato con la sua uscita internazionale.

Jujutsu Kaisen 0 era già tra i migliori incassi della storia giapponese dalla sua uscita, e con il suo lancio in tutto il mondo questo successo è diventato ancora più impressionante. Con l'ultimo aggiornamento del box office di Jujutsu Kaisen 0 dal weekend del 27 marzo, il film ha ora guadagnato 13,16 miliardi di yen (circa 113,88 milioni di dollari) con 9,38 milioni di biglietti venduti.

È diventato il 19° film di maggior incasso in Giappone, e con questo nuovo traguardo è diventato anche il decimo film anime di maggior incasso, mettendo fuori gioco il precedente, Arrietty di Studio Ghibli.

Se si tiene conto delle sue prestazioni al botteghino internazionale, Jujutsu Kaisen 0 ha ora guadagnato circa 27,71 milioni di dollari in Nord America, 1,3 milioni in Australia e Nuova Zelanda, 4,36 milioni in Corea del Sud, 7,6 milioni a Taiwan e 1,32 milioni nel Regno Unito e in Irlanda. Questo porta il suo totale internazionale a 156,28 milioni di dollari, ed è così entrato nella top 10 dei film anime di maggior incasso in tutto il mondo.

