Jujutsu Kaisen 0, 15.000 persone in sala alle prime proiezioni di mezzanotte

Circa 15.000 persone hanno visto il film Gekijō-ban Jujutsu Kaisen 0 (Jujutsu Kaisen 0 the Movie) durante le prime proiezioni pubbliche in 58 schermi nella mezzanotte di venerdì 24 Dicembre. Potete vedere l'ultimo emozionante trailer di Jujutsu Kaisen 0 qui.

I distributori avevano inizialmente previsto di proiettare il film a mezzanotte solo su 28 schermi in 14 sale a Kyoto e Miyagi (località legate alla serie), più Tokyo, Osaka, Aichi, Fukuoka e Hokkaido. Tuttavia, i biglietti sono andati esauriti il primo giorno di vendita, così i teatri alla fine hanno ampliato il numero di schermi.

In particolare, il TOHO Cinemas Shinjuku di Tokyo aveva previsto solo due schermi all'inizio, ma i biglietti sono andati esauriti in pochi minuti. Alla fine ha proiettato il film a mezzanotte su otto diversi schermi. A causa della pandemia, pochi film hanno aperto con proiezioni di mezzanotte in Giappone negli ultimi due anni.

Il film è stato lanciato in Giappone oggi venerdì 24 Dicembre. Gli spettatori del film hanno ricevuto ciascuno un volumetto speciale del manga "Jujutsu Kaisen #0.5 Tokyo Prefectural Jujutsu High School", fino a esaurimento scorte. I cinema stanno distribuendo 5 milioni di volumetti. Il film ha anche proiezioni IMAX. Megumi Ogata è la voce del protagonista Yuta Okkotsu. Kana Hanazawa è la voce del personaggio Rika Orimoto.

Il 24° e ultimo episodio dell'anime televisivo Jujutsu Kaisen è arrivato a marzo con l'annuncio che un film sarebbe uscito quest'inverno. Il film è basato sulla storia prequel del manga Jujutsu Kaisen 0 Tokyo Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō (Jujutsu Kaisen 0: Tokyo Prefectural Jujutsu High School) di Gege Akutami, con animazioni di Studio MAPPA e distribuzione di TOHO.

Planet Manga ha pubblicato il volume Jujutsu Kaisen 0 che ora è esaurito. E' prevista però una ristampa a Febbraio: "Yuta Okkotsu è un nervoso studente delle superiori che soffre di un grave problema: la sua amica d'infanzia Rika si è trasformata in una Maledizione e non lo lascia in pace. Poiché Rika non è una maledizione qualunque, la sua situazione viene notata da Satoru Gojo, un insegnante della Jujutsu High, una scuola dove gli esorcisti alle prime armi imparano a combattere le maledizioni. Gojo convince Yuta a iscriversi, ma riuscirà a imparare il necessario in tempo per affrontare la Maledizione che lo perseguita?".

L'anime televisivo Jujutsu Kaisen ha debuttato nell'Ottobre del 2020. Crunchyroll ha trasmesso l'anime in streaming al di fuori dell'Asia mentre l'anime andava in onda in Giappone. Akutami ha lanciato il manga originale sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel marzo del 2018. Planet Manga ha pubblicato 11 volumi del manga finora. Ma potete tranquillamente leggere gli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen su Manga Plus.