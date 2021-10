Jujutsu Kaisen 0: un aggiornamento sui lavori della pellicola dal director Park

Prima della fine dell'anno, le sale giapponesi vedranno il debutto di Jujutsu Kaisen 0, lungometraggio prequel che con tutta probabilità abbatterà qualsiasi record, persino quello di Demon Slayer: Mugen Train. Ma a oggi, la produzione del film anime prequel a che punto si trova?

Il giorno della vigilia di Natale, il 24 dicembre, in Giappone si terrà la premiere di Jujutsu Kaisen 0, ossia il film anime più atteso dell'anno. A questo appuntamento mancano ormai poche settimane, e dallo Studio MAPPA, oltre che una manciata di poster e character design ufficiali, non trapela ancora alcunché. A che punto si trovano i lavori sul lungometraggio? La pellicola rispetterà le tempistiche previste? Un aggiornamento sulla situazione è stato fornito dal director Sunghoo Park.

Sul sito ufficiale di Jujutsu Kaisen 0, il regista ha condiviso un aggiornamento sui progressi del film e su come le menti creative dietro lo Studio MAPPA stiano attualmente lavorando per portare la storia prequel nelle sale giapponese.

Stando alle sue parole, attualmente l'intero staff sta lavorando duramente per rispettare la premiere, oltre che per soddisfare le altissime aspettative del pubblico. Dunque, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, il 24 dicembre è confermato come il "giorno x". Per quanto riguarda l'uscita italiana bisognerà invece attendere ancora diversi mesi.

Jujutsu Kaisen 0: The Movie è ambientato un anno prima dell'arrivo di Yuji Itadori al Tokyo Metropolitan Jujutsu Tech e seguirà le vicende di Yuta Okkotsu, studente del secondo anno mai apparso nella serie anime.

Vi lasciamo al poster ufficiale di Jujutsu Kaisen 0 e al character design di Suguru Geto.