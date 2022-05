Jujutsu Kaisen 0 arriva nei cinema: Crunchyroll e Dynit svelano la data, è vicinissima

Lo scorso anno in Giappone, la storia di Jujutsu Kaisen ha visto una deviazione temporanea con il film 0, un modo per fare un salto nel passato ed esplorare alcuni fatti antecedenti il racconto principale. Essendo canonico, il film è importante e infatti in Giappone è andato molto bene, con Jujutsu Kaisen 0 in arrivo anche in home video.

E in Italia? Da qualche settimana, Crunchyroll Italia ha confermato l'arrivo di Jujutsu Kaisen 0 doppiato in italiano nei nostri cinema, in una partnership con Dynit e Nexo Digital che avrebbe rivelato altre informazioni soltanto in seguito. Ebbene, quel momento è arrivato dato che sui canali ufficiali delle aziende è trapelato il trailer ufficiale di Jujutsu Kaisen 0 in italiano con tanto di date di uscita.

Il video, che potete recuperare alla fonte oppure nel video in alto, rivela non solo le scene che erano state già viste nei trailer giapponesi, ma rivela anche le voci dei doppiatori italiani:

Yuta Okkotsu è doppiato da Alessio Talamo;

Rika Orimoto è doppiata da Carol Lecker;

Satoru Gojo è doppiato da Davide Fumagalli;

Maki Zen'in è doppiata da Elisa Giorgio;

Toge Inumaki è doppiato da Stefano Pozzi;

Panda è doppiato da Matteo Brusamonti.

Jujutsu Kaisen 0 sarà proiettato dal 9 al 16 giugno 2022 in 200 cinema italiani in una settimana evento.