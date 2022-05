Jujutsu Kaisen 0 arriva doppiato al cinema: la conferma di Crunchyroll Italia

In Giappone a fine 2021 è arrivato nelle sale il film Jujutsu Kaisen 0. Studio MAPPA ha deciso di basarsi su un volume prequel che l'autore Gege Akutami aveva disegnato molto prima che iniziasse la serializzazione del suo manga principale su Weekly Shonen Jump. Il film canonico aiuta quindi a capire alcune vicende della storia.

Finora però soltanto gli spettatori di altri paesi avevano potuto goderne. Come era trapelato al Napoli Comicon 2022, Jujutsu Kaisen 0 sarebbe arrivato anche in Italia. C'erano ancora pochi dettagli sulla situazione, e quindi è stato necessario attendere per altre informazioni.

In questi minuti, Crunchyroll Italia ha appena confermato che Jujutsu Kaisen 0 arriverà in Italia al cinema doppiato in italiano, in una partnership che vede il canale streaming ora di proprietà di Sony collaborare con Dynit e Nexo Digital. Per la data di uscita e per conoscere i doppiatori sarà però necessario attendere ancora, con altri dettagli che arriveranno dai social ufficiali di Crunchyroll.

Jujutsu Kaisen 0 quindi crescerà ancora la botteghino internazionale, aspirando a posizioni più alte nella classifica dei film anime più visti al mondo. Quindi il mondo degli stregoni si unirà ad altri progetti doppiati da Crunchyroll nella nostra lingua e che faranno il loro debutto nel corso dell'anno.