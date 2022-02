Jujutsu Kaisen 0: una nuova art festeggia il film! La OST è disponibile in streaming

A oltre un mese di distanza dal debutto ufficiale nei cinema giapponesi, il successo dell'ultima grande produzione anime del 2021 ancora riecheggia nell'aria. Di recente, Jujutsu Kaisen ha superato i 9 milioni al botteghino e per festeggiare un tale traguardo è stata condivisa una nuova immagine promozionale... e non solo!

In attesa della prossima release nelle sale nord americane, prevista per il 18 marzo, il film dello Studio MAPPA è stato celebrato in una nuova promo art che vede i protagonisti Yuta Okkotsu e Suguru Geto darsi le spalle.

Jujutsu Kaisen 0 non è riuscito a spodestare sua maestà Demon Slayer: Mugen Train, ma è comunque entrato nella Top 50 dei migliori incassi del Giappone di sempre. A spingere ulteriormente i già fantastici risultati ottenuti, è la pubblicazione internazionale della colonna sonora del film anime prequel sulle più blasonate piattaforme streaming musicali.

La OST di Jujutsu Kaisen 0, che contra ben 31 tracce originali composte da artisti quali Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Alisa Okehazama, è ora disponibile su Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e altri. La versione fisica, che verrà rilasciata sia in vinile che in CD, arriverà entro la fine dell'anno. Jujutsu Kaisen 0 arriverà anche nei cinema italiani, come già avvenuto per Demon Slayer Mugen Train e My Hero Academia World Heroes Mission?