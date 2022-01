Jujutsu Kaisen 0: Atsuo Ueda di Fairy Tail celebra il successo del film con uno sketch

L’ottima accoglienza riservata alla prima stagione dell’anime di Jujutsu Kaisenprodotto dallo studio MAPPA ha alimentato ulteriormente l’interesse nei confronti dell’opera di Gege Akutami, portando al cinema milioni di spettatori e facendo registrare alla pellicola Jujutsu Kaisen 0 più di 5.8 miliardi di yen in appena 11 giorni.

Oltre ai festeggiamenti dello staff di animatori che hanno lavorato duramente alla realizzazione del film che racconta la storia di Yuta Okkotsu e dei suoi compagni durante il loro primo anno alla Jujutsu High, anche un celebre mangaka ha voluto celebrare i risultati, piuttosto impressionanti, raggiunti. Si tratta di Atsuo Ueda, disegnatore di Fairy Tail: 100 Years Quest, sequel della celebre opera nata dalla mente di Hiro Mashima.

Come potete vedere infatti dal post riportato in calce, Ueda ha visto il film in questione, e per congratularsi con gli autori e gli animatori ha realizzato il simpatico sketch con protagonista Satoru Gojo, uno dei personaggi più rilevanti nell’universo di Jujutsu Kaisen. Il disegno ritrae il potente stregone mantenendo fedeltà con il design originale, e rivelando solo in parte il suo viso, e il suo occhio sinistro.

Per concludere ricordiamo che l'autore Gege Akutami ha rivelato di essere fan di un gruppo italiano, e vi lasciamo ai segreti sulla tecnica maledetta di Reggie.