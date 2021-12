Jujutsu Kaisen 0: azione ed emozioni nel nuovo trailer per il Jump Festa 2022

Per i giapponesi, il 24 dicembre non sarà solamente il giorno della Vigilia di Natale, ma anche la data in cui farà il suo debutto ufficiale uno dei movie più attesi dalla community di appassionati. In attesa del suo imminente debutto, ecco l'ultimo, meraviglioso trailer di Jujutsu Kaisen 0.

In vista della premiere nei cinema giapponesi, nel corso del relativo panel al Jump Festa 2022 di Shueisha, è stato mostrato un ultimo teaser trailer di Jujutsu Kaisen 0. Nella clip condivisa con il pubblico, della durata di circa 2:30 minuti, viene approfondita la relazione tra il protagonista inedito Yuta Okkotsu e la sua amica d'infanzia Rika. La loro storia d'amore in erba, però, si trasforma in un incubo quando quest'ultima muore improvvisamente e si trasforma in una Maledizione pronta a uccidere chiunque si trovi nelle vicinanze.

Nel trailer viene anche mostrato il primo incontro di Yuta con Satoru Gojo, lo stregone più forte che lo conduce al Tokyo Metropolitan Curse Technical School. Questa pellicola, sotto la produzione di Toho Animation, come si può notare dalle incredibili coreografie mostrate in anteprima nel combattimento tra il protagonista e Suguru Geto, presenterà animazioni incredibili, degne del miglior movie.

In attesa di novità per quanto riguarda l'uscita internazionale, secondo voi potrà battere il record di Demon Slayer Mugen Train? Vi lasciamo a un focus sulla battaglia finale di Jujutsu Kaisen 0 e alla sinergia tra Yuta e Rika nella figure di Jujutsu Kaisen 0.