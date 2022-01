Jujutsu Kaisen 0: un breve spot per celebrare il film, superati i 9 miliardi al botteghino

L’accoglienza riservata alla prima stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen, basata sull’omonimo manga di Gege Akutami, si è totalmente riversata sul lungometraggio animato dedicato alla storia di Yuta Okkotsu. Il film prequel ha ottenuto un successo a dir poco straordinario in breve tempo, celebrato nel nuovo video promozionale.

Mentre nel manga l’autore prosegue la narrazione del sanguinoso e intricato torneo Culling Game organizzato da Kenjaku, la storia del primo anno di Okkotsu alla Jujutsu High ha conquistato milioni di spettatori e appassionati. L’ultima fatica degli animatori e artisti dello studio MAPPA ha infatti venduto 6.8 milioni di biglietti dal lancio, raggiungendo incassi record pari a 9.3 miliardi di yen, circa 72 milioni di euro, ed entrando nella top 50 dei migliori incassi del Giappone per quanto riguarda l’ambito cinematografico.

L’ottima percezione generale della pellicola ha quindi convinto lo studio a realizzare il breve video promozionale che potete vedere in cima alla notizia, dove si alternano rapidamente i protagonisti Yuta, Rika, Satoru Gojo, Maki Zenin e e la loro battaglia con Suguru Geto. Per concludere ricordiamo che Jujutsu Kaisen 0 è in lizza come miglior film del 2021 in Giappone, al fianco di lungometraggi animati quali Evangelion 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time.