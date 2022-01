Jujutsu Kaisen 0 è campione d'incassi: introiti da record

Il record pazzesco fatto segnare da Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Mugen Train non è più tanto inavvicinabile come si pensava. A circa un mese dal debutto, Jujutsu Kaisen 0 è ancora campione al box office giapponese e sta facendo segnare incassi astronomici. Riusciranno gli Stregoni di Akutami a battere gli ammazza demoni di Gotoge?

Il 24 dicembre 2021 il film anime prequel di Jujutsu Kaisen ha fatto il suo pazzesco debutto nei cinema giapponesi, un debutto che a oggi continua a far registrare incassi astronomici. A 18 giorni dall'uscita, sono stati venduti oltre 5,67 milioni di biglietti, per un incasso totale che supera i 7,71 miliardi di yen, l'equivalente di quasi 67 milioni di dollari.

Con questo dato, Jujutsu Kaisen 0 è entrato tra gli 80 film di maggior successo nella storia del cinema nipponico. Ma non è ancora finita qui. Il lungometraggio sta infatti ancora cumulando spettatori su spettatori, e gli introiti non sono che destinati ad aumentare.

Inoltre, bisogna ancora tenere conto dell'uscita internazionale. Jujutsu Kaisen 0 deve ancora fare il suo debutto in Nord America, in Europa e nella maggior parte dei paesi asiatici al di fuori dal Giappone. Dato il successo della Stagione 1 della serie anime nel resto del mondo., è ampiamente prevedibile il successo al box office.

Dopo Demon Slayer Mugen Train, Jujutsu Kaisen 0 è l'ennesima dimostrazione di come i film anime possano ottenere lo stesso successo, e anche maggiore, dei classici lungometraggi. Vi lasciamo a una possibile anteprima di Jujutsu Kaisen 2 e al trailer di Jujutsu Kaisen 0 recentemente pubblicato da MAPPA.