Jujutsu Kaisen 0: ecco il character design di un giovane Satoru Gojo

Mentre il manga prosegue incessantemente la sua corsa, l'adattamento anime di Jujutsu Kaisen è fermo da ormai qualche mese. Prima di annunci riguardo una seconda stagione, occorre attendere il debutto di Jujutsu Kaisen 0, pellicola prequel che porterà gli appassionati a fare la conoscenza dello studente Yuta Okkotsu.

Ambientato diverso tempo prima dell'ingresso di Yuji Itadori nello Jujutsu Tech di Tokyo, Jujutsu Kaisen 0 è la trasposizione animata del Volume 0, che fa da prequel alla serie manga. Protagonista dell'opera è il misterioso studente del secondo anno Yuta Okkotsu.

In questa pellicola vedremo Yuta frequentare il suo primo anno al Jujutsu Tech, dove farà la conoscenza dei compagni di classe Inumaki, Panda e Maki. Tra gli altri protagonisti ci sarà anche l'amato Satoru Goju, il cui character design è stato presentato in anteprima.

Come potete notare voi stessi dall'immagine in calce all'articolo, condivisa su Twitter da @animetv_jp, il design dello Stregone è sostanzialmente invariato. L'unica differenza tangibile nel suo aspetto è la benda sul viso, che invece di coprire entrambi gli occhi, copre esclusivamente quello destro. Inoltre, essa non è più nera, ma invece bianca.

E voi, preferite il Satoru Gojo classico oppure quello "ringiovanito" di Jujutsu Kaisen 0? Vi lasciamo alle vendite di Jujutsu Kaisen e a un riepilogo sul capitolo 160 del manga.