Jujutsu Kaisen 0 e la confessione di Akutami: l'autore presente alla premiere

Le festività natalizie giapponesi sono state segnate dal debutto al cinema del lungometraggio Jujutsu Kaisen 0, che a oggi è uno dei film anime di maggior successo della storia. Tra i milioni di spettatori che hanno acquistato un biglietto per la visione, ve ne era uno molto particolare... Ecco la confessione di Gege Akutami.

In soli 18 giorni dall'uscita nei cinema, Jujutsu Kaisen 0 ha ottenuto un incasso pari a 7,7 milioni di yen, il corrispettivo di 67 milioni di dollari circa, per un totale di oltre 5,67 milioni di spettatori paganti. Tra di essi, vi era un fan di grande caratura, una persona senza la quale la pellicola non sarebbe mai esistita. Alla premiere, era presente anche Gege Akutami.

Come ha lui stesso rivelato in una nota sulle pagine dell'ultimo numero di Shonen Jump, l'autore si è infiltrato tra la folla e ha preso parte alla visione come se fosse un comunissimo fan qualunque. "Il film è ora nelle sale. Sono andato segretamente a guardarlo nel giorno di debutto", ha detto il sensei Akutami.

In Giappone, i mangaka sono delle vere e proprie celebrità, e per questo sono invitati dagli editori a tenere nascosta la propria privacy. Difatti, Akutami non ha mai mostrato il proprio volto, ed è apparso in pubblico solamente con indosso delle maschere. Proprio a causa di ciò, l'autore è riuscito a visionare il film mantenendo il riserbo e senza creare il caos intorno a sé.

Vi lasciamo al trailer di Jujutsu Kaisen 0 dedicato a Kento Nanami e ai dettagli sull'incredibile successo del movie di Jujutsu Kaisen.