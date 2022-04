Jujutsu Kaisen 0 su Crunchyroll: l'annuncio al Comicon 2022

La prima stagione di Jujutsu Kaisen è stata super. Studio MAPPA ha davvero realizzato un anime di grande spessore grafico e tecnico, animando fedelmente le storie preparate dal mangaka Gege Akutami. La storia proseguirà con la stagione 2, ma intanto c'è stato il film Jujutsu Kaisen 0 che purtroppo non è stato reso disponibile in Italia.

Tutto ciò sta però per cambiare. È partito finalmente il Napoli Comicon 2022, la manifestazione napoletana dedicata al fumetto - sia occidentale che orientale -, ai videogiochi, al cinema e a tutto ciò che è pop. Sono tante le case editrici e aziende riunitesi in questo grande aggregatore, e Crunchyroll ne ha approfittato per dare una notizia molto importante.

Nella sua sezione della fiera, Crunchyroll ha inserito un cartellone molto eloquente: Jujutsu Kaisen 0 arriverà in italiano prossimamente. L'immagine riprende una delle scene del film, quella riguardante Rika, e il logo in alto non dà spazio a dubbi. Non è ancora nota la modalità con cui il film verrà distribuito, né se questo sarà doppiato o sottotitolato. Intanto però Crunchyroll regala al pubblico una notizia che verrà accolta con grande gioia da tutti gli appassionati dell'anime di Jujutsu Kaisen.