Jujutsu Kaisen 0: Il design dei protagonisti svelato da nuove immagini dell'anime

Si era già discusso del design dei protagonisti di Jujutsu Kaisen 0, nelle scorse ore lo studio di animazione ha deciso di condividere con i fan delle immagini ufficiali dedicate ai nuovi look di Maki, Panda e Inumaki.

In calce alla notizia trovate il messaggio postato su Twitter dall'account ufficiale dedicato alla serie dello studio MAPPA, adattamento animato del manga di Gege Akutami. Come potete osservare, i tre personaggi già visti nelle puntate dell'anime principale saranno leggermente diversi da prima, in particolare Inumaki, che ha un taglio di capelli differente rispetto alla serie e una fascia diversa che gli copre il volto. La situazione è inversa per Panda, la cui unica differenza è la mancanza della fascia ad una delle braccia. Secondo quanto è stato rivelato, questi look diversi sono le prime idee di Gege Akutami per i tre personaggi, che ha voluto riutilizzare per Jujutsu Kaisen 0, opera che è ambientata durante il loro primo anno e che ci permetterà di scoprire alcuni dettagli sulla vita di Maki, Panda, Inumaki e degli altri protagonisti della serie.

Come sapete l'anime sarà disponibile in Giappone a partire dal prossimo 24 dicembre, mentre ancora non conosciamo la data di uscita italiana. Nel frattempo vi segnaliamo questo disegno di Jujutsu Kaisen da parte del creatore di Chainsaw Man.