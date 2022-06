Jujutsu Kaisen 0: Dynit rivela il successo del film al box office

L'elenco dei manga più venduti in Giappone ha confermato il grande successo di Jujutsu Kaisen, nelle scorse ore Dynit ha anche rivelato il risultato ottenuto dal film prequel della serie al box office italiano.

L'opera di Gege Akutami ha colpito subito i numerosi appassionati di anime e manga, grazie alla storia originale e agli scontri che animano le pagine e gli episodi della serie. La trasposizione da parte di Mappa ha reso ancora più celebre la storia di Yuji Itadori e degli altri personaggi che sono apparsi in Jujutsu Kaisen, per questo motivo lo studio di animazione ha deciso di cimentarsi nel film dedicato al manga prequel dell'opera, intitolato Jujutsu Kaisen 0. La pellicola è attualmente disponibile per la visione al cinema, oppure in streaming su Crunchyroll, secondo un post condiviso sulla pagina Facebook di Dynit e che trovate in calce alla notizia, il film ha già riscosso un grande successo in Italia, arrivando in seconda posizione con oltre 20 mila presenze.

Si tratta di un ottimo risultato, che conferma quanto l'opera di Gege Akutami sia seguita in tutto il mondo. Se non la avete ancora letta, vi segnaliamo la nostra recensione di Jujutsu Kaisen 0, mentre ecco il riassunto del nuovo capitolo pubblicato su Mangaplus.