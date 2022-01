Jujutsu Kaisen 0 entra nella Top 50 dei migliori incassi del Giappone di sempre

Il film animato Jujutsu Kaisen 0 ha venduto 6.812.266 biglietti per 9.310.477.450 yen (circa 81,7 milioni di dollari) nei 31 giorni dalla sua apertura il 24 dicembre. Il film è risalito in cima alla classifica per il weekend del 22-23 gennaio, il suo quinto weekend al box office.

Il film è ora il 50° film con il maggior incasso nella storia del box office giapponese, dopo aver superato film come Code Blue, Arrietty, Detective Conan: Zero the Enforcer e Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith. Il film ha ancora in programma proiezioni in 4D e Dolby Cinema che inizieranno in Giappone il 5 febbraio.

Jujutsu Kaisen 0 si posiziona anche alla 49° posizione tra i film più redditizi del Box Office Mojo che hanno aperto nel 2021 in tutto il mondo, sopra The Forever Purge, Candyman e Boonie Bears: The Wild Life.

Jujutsu Kaisen 0 sta ancora cercando di superare Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time, il film che ha incassato di più lo scorso anno in Giappone, che ha venduto 5.088.007 biglietti per 7.799.314.050 yen (circa 71,7 milioni di dollari) nei suoi primi 42 giorni. Il film finale di Evangelion terminò la sua corsa al botteghino giapponese con un totale finale di 10,22 miliardi di yen (circa 88 milioni di dollari).

Jujutsu Kaisen 0 ha guadagnato 2.694.128.150 yen (circa 23,5 milioni di dollari) nei suoi primi tre giorni, ed è in cima alla classifica del box office per il suo weekend di apertura. Il film ha anche proiezioni IMAX.

Il film è basato sulla storia prequel del manga Jujutsu Kaisen 0 Tokyo Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō (Jujutsu Kaisen 0: Tokyo Prefectural Jujutsu High School) di Gege Akutami, con animazione di Studio MAPPA e distribuzione di TOHO. In Italia, Planet Manga ha pubblicato il volume Jujutsu Kaisen 0.

"Yuta Okkotsu è un agitato studente delle superiori che soffre di un grave problema: la sua amica d'infanzia Rika si è trasformata in una Maledizione e non vuole lasciarlo in pace. Poiché Rika non è una maledizione qualunque, la sua situazione viene notata da Satoru Gojo, un insegnante della Jujutsu High, una scuola dove gli esorcisti alle prime armi imparano a combattere le maledizioni. Gojo convince Yuta ad iscriversi, ma riuscirà ad imparare abbastanza in tempo per affrontare la Maledizione che lo perseguita?"

