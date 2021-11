Jujutsu Kaisen 0, nuovo epico trailer per il film prequel in uscita sul grande schermo

Tra i fenomeni del momento ancora in corso su Weekly Shonen Jump spicca sicuramente Jujutsu Kaisen che, spinto anche da un adattamento anime davvero straordinario, sta riscuotendo un successo clamoroso in Giappone e non solo. A breve, inoltre, la serie godrà persino di un lungometraggio in arrivo sul grande schermo.

Studio MAPPA sta lavorando duramente a Jujutsu Kaisen 0, il film prequel atteso al debutto il prossimo 24 dicembre. Attualmente non ci sono novità circa un possibile approdo della pellicola nel nostro Paese, ad ogni modo dovremo attendere sicuramente un paio di mesi per una distribuzione quantomeno in streaming con Crunchyroll qualora ne acquistasse i diritti.

In ogni caso, attraverso un countdown il profilo ufficiale della produzione del film ha preannunciato l'arrivo del nuovo trailer che, puntuale, ha infine compiuto il suo debutto esattamente a mezzanotte (in Giappone), lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. MAPPA mostra così nuovamente i muscoli della produzione che dedicherà i riflettori a Yuta Okkotsu, il protagonista del lungometraggio come si può già intravedere dalla locandina ufficiale di Jujutsu Kaisen 0.

E voi, invece, che aspettative avete per questo film? Cosa ne pensate del trailer? Diteci le vostre impressioni a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.