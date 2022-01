Jujutsu Kaisen 0 festeggia il suo successo con nuove immagini promozionali

Quello scritto e disegnato da Gege Akutami, è ormai un fenomeno di massa. Il debutto della prima stagione animata è stato uno dei migliori degli ultimi anni, e in tutta risposta le vendite del manga sono letteralmente esplose. A spingere ulteriormente l'opera, vi è il recente lungometraggio anime, Jujutsu Kaisen 0.

Arrivato nei cinema giapponesi il giorno della Vigilia di Natale, a oggi Jujutsu Kaisen 0 è uno degli 80 film anime di maggior successo della storia dell'industria cinematografica giapponese. I numeri fatti registrare al botteghino in queste prime due settimane di proiezione sono da record, e fanno impallidire quelli ottenuti da produzioni analoghe. Sul Twitter ufficiale della serie anime sono stati pubblicati i dati finora ottenuti: parliamo di 5,67 milioni di spettatori paganti e 7,7 miliardi di yen in soli 18 giorni.

Per festeggiare questo incredibile successo, nonché spingere ulteriormente la distribuzione, sono state pubblicate alcune immagini tratte direttamente dal film. In questi frame, possiamo vedere i character design dei personaggi principali della pellicola anime, tra cui Maki, Toge, Panda e Yuta. Trattandosi di un prequel, infatti, i protagonisti sono leggermente diversi da come abbiamo imparato a conoscerli nella Stagione 1 dell'anime, ambientata un anno dopo gli eventi del film.

Al momento, non vi è ancora nulla di certo su una uscita internazionale, ma di sicuro anch'essa sarà un successo. Fin dove potrà spingersi Jujutsu Kaisen 0? Vi lasciamo ai dettagli sugli introiti di Jujutsu Kaisen 0 e a una possibile anticipazione sulla Stagione 2 dell'anime.