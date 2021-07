Jujutsu Kaisen 0: il film anime di MAPPA si mostra nel primo trailer, ecco i protagonisti

MAPPA ha appena pubblicato il primo teaser trailer di Jujutsu Kaisen 0, il film prequel della serie fenomeno tratta dal manga di Gege Akutami. La prima clip del film anime mostra il protagonista Yuta Okkotsu e la sua amica d'infanzia Rika Orimoto, e conferma l'uscita nelle sale giapponesi per il 24 dicembre 2020.

Studio MAPPA ha annunciato la produzione di un lungometraggio di Jujutsu Kaisen subito dopo la conclusione della prima stagione dell'anime, annunciando che questo si sarebbe basato sul manga prequel Jujutsu Kaisen 0 del 2017, in cui vengono introdotti alcuni personaggi estremamente importanti per il futuro della storia.

VIZ Media descrive così la sinossi del Volume 0: "Yuta Okkotsu è un nervoso studente delle superiori con un grande problema. La sua migliore amica, Rika Orimoto, si è trasformata in una maledizione e continua a seguirlo ovunque lui vada. Rika viene notata da Gojo Satoru, insegnante alla scuola di arti occulte di Tokyo, che convince Yuta a iscriversi e diventare uno stregone. Riuscirà il ragazzo a confrontare i suoi demoni e comprendere le intenzioni di Rika?". Il Volume prequel è composto da 200 pagine ed è distribuito in Italia da Panini Comics.

E voi cosa ne dite di questo primo teaser? Vi piace il character design dei due protagonisti? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che la prima stagione di Jujutsu Kaisen è disponibile gratuitamente su Crunchyroll, e che potete scoprire altri dettagli sulla serie leggendo la nostra recensione dell'anime.