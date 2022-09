Jujutsu Kaisen 0: il film è disponibile da oggi su Crunchyroll

Jujutsu Kaisen 0 è il film originale, prequel rispetto alla prima stagione dell'anime andata in onda lo scorso anno, curato dallo Studio MAPPA e che ha fatto molto parlare di sé grazie agli ottimi risultati al botteghino. Ad ogni modo, oggi tutti gli iscritti a Crunchyroll possono recuperare la splendida pellicola.

Dopo il rilascio al cinema nella scorsa estate, Jujutsu Kaisen 0 arriva finalmente in streaming grazie a Crunchyroll che aveva acquistato i diritti per la distribuzione del lungometraggio nel Bel Paese. Proprio come aveva promesso qualche tempo fa, inoltre, CR ha rilasciato il film sul catalogo nella giornata di oggi 21 settembre ed è già visionabile dai fan.

Tuttavia, l'editore ha reso accessibile la pellicola soltanto agli utenti premium, ovvero coloro che hanno sottoscritto un abbonamento, e non ci sono informazioni in merito ad un possibile rilascio del film anche per gli account gratuiti. Ad ogni modo, per gli utenti premium il film è rintracciabile tramite il link disponibile alla fonte. Crunchyroll descrive la sinossi del lungometraggio quanto segue: "Il giovane Yuta Okkotsu ottiene il controllo di uno spirito molto potente. Un gruppo di stregoni lo iscrive così alla Tokyo Prefectural Jujutsu High School per aiutarlo a controllare questo straordinario potere e per tenerlo d'occhio."

E voi, invece, coglierete quest'occasione per sottoscrivere un abbonamento e visionare Jujutsu Kaisen 0? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.