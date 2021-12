Jujutsu Kaisen 0, il film incassa più di un miliardo di yen in un solo giorno

Il film Jujutsu Kaisen 0, prequel della serie anime, è approdato ieri nei cinema giapponesi. Alle prime proiezioni di mezzanotte, ben 15.000 persone hanno visto Jujutsu Kaisen 0, invadendo le più grandi sale del Paese del Sol Levante. Il film racconta la storia di Yuta Okkotsu, seguendo le vicende dell'omonimo manga di Gege Akutami.

Il trailer di Jujutsu Kaisen 0 è stato presentato al Jump Festa 2022, e purtroppo non c'è ancora una data d'uscita ufficiale del lungometraggio al di fuori del Giappone. Ci possiamo però accontentare con la visione dell'anime di Jujutsu Kaisen, prodotto dallo Studio MAPPA, disponibile su Crunchyroll.

Jujutsu Kaisen 0 ha fatto registrare dei numeri da record al botteghino giapponese. Infatti, come postato su Twitter da @gaak_fr, il film ha guadagnato più di un miliardo di yen solo nel primo giorno di proiezione. Un risultato incredibile, che porta il lungometraggio al secondo posto nella classifica degli incassi più alti al day one del box office nipponico.

In Italia, il manga di Jujutsu Kaisen 0 è edito da Planet Manga, ma al momento non risulta disponibile nel catalogo della casa editrice, nonostante una sua ristampa sia ormai imminente. Nell'attesa del film anime, perché non leggere l'opera originale di Gege Akutami, apprezzatissima in tutto il mondo?