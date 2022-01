Jujutsu Kaisen 0: il film è stato leakato, MAPPA risponde con un nuovo trailer

Dopo diversi mesi di attesa finalmente Jujutsu Kaisen 0, il primo film ispirato alla saga di Gege Akutami, ha compiuto il suo debutto sul grande schermo per raccontare il passato di Yuta Okkotsu. Tuttavia, pare che il film sia stato già integralmente leakato con l'intera pellicola trapelata in rete.

In poco più di 11 giorni Jujutsu Kaisen 0 ha oltrepassato la soglia dei 6 miliardi di yen (oltre 45 milioni di euro al cambio attuale) e continua a convincere migliaia di spettatori ogni giorno in Giappone. Ad ogni modo, com'era prevedibile alla luce dello straordinario successo del franchise, l'intero film è stato leakato ed è purtroppo rintracciabile in rete con intere sequenze del progetto cinematografico rimbalzate sul web. Solo qualche giorno fa, inoltre, la stessa sorte era toccata all'episodio 1 de L'Attacco dei Giganti 4 Parte 2.

Ad ogni modo, Studio MAPPA nelle scorse ore ha avviato un countdown che è terminato a mezzogiorno in punto per mostrare al pubblico il nuovo trailer promozionale, lo stesso che potete recuperare in cima alla pagina e dalla durata di circa 1 minuto e 40 secondi in cui vediamo scene inedite della pellicola.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo filmato, siete ansiosi di vedere Jujutsu Kaisen 0? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.