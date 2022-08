Jujutsu Kaisen 0, il film prequel arriva su Crunchyroll: ecco la data di uscita

Dopo aver conquistato i botteghini giapponesi, nonché le sale cinematografiche italiane, Jujutsu Kaisen 0 si prepara a un nuovo debutto. Dal mese di settembre, il lungometraggio anime ispirato al one shot prequel di Gege Akutami, approderà sul catalogo streaming di Crunchyroll.

Nel corso dell'industry panel del Crunchyroll Expo 2022, la piattaforma dedicata agli anime di proprietà Sony ha rivelato che Jujutsu Kaisen 0 entrerà presto a far parte della sua libreria streaming. Crunchyroll trasmetterà Jujutsu Kaisen 0 a partire dal 21 settembre.

Jujutsu Kaisen 0 è tra i dieci miglior film anime di sempre, assicurandosi di diritto un posto nella storia dell'industria cinematografica animata giapponese. Dal debutto in patria nel mese di dicembre 2021, infatti, gli incassi hanno superato cifre astronomiche.

In Italia, Jujutsu Kaisen 0 è arrivato qualche mese più tardi, nel giugno 2022. Anche nel Bel Paese, il film ha ottenuto numerosi consensi, attraverso i quali la trasmissione nei cinema è stata prolungata con date aggiuntive. Qui, trovate la nostra recensione di Jujutsu Kaisen 0.

A fine luglio, Crunchyroll ha lanciato Jujutsu Kaisen Stagione 1 doppiato in italiano. Ancora non sappiamo se anche il film prequel, che racconta la storia di Yuta Okkotsu e di sua sorella Rika, debutterà doppiato in lingua italiana.