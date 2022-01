Jujutsu Kaisen 0, il film tocca i 5.87 miliardi di yen in 11 giorni, ecco un nuovo poster

Il film anime Gekijō-ban Jujutsu Kaisen 0 (Jujutsu Kaisen 0) ha venduto 4.314.027 biglietti per 5.873.064.900 yen (circa 50,69 milioni di dollari) nei primi 11 giorni dal suo lancio in Giappone il 24 dicembre 2021.

Sta superando Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time, il film con i maggiori guadagni dello scorso anno, 4.934.996.800 yen (circa 42,6 milioni di dollari) nei suoi primi 14 giorni, raggiungendo un totale finale di 10,22 miliardi di yen (circa 88 milioni di dollari). Il sito ufficiale ha anche svelato una nuova immagine del film martedì.

Il film ha guadagnato 2.694.128.150 yen (circa 23,5 milioni di dollari) nei suoi primi tre giorni, ed è stato in cima alla classifica del box office nel suo weekend di lancio. Gli spettatori del film hanno ricevuto ciascuno un volumetto "Jujutsu Kaisen #0.5 Tokyo Prefectural Jujutsu High School" fino a esaurimento scorte. I cinema stanno distribuendo 5 milioni di volumetti. Il film ha anche proiezioni IMAX.

Il film è basato sul volume Jujutsu Kaisen 0 Tokyo Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō (Jujutsu Kaisen 0: Tokyo Prefectural Jujutsu High School) storia prequel di Gege Akutami, con Studio MAPPA che lo ha animato nuovamente e TOHO che lo ha distribuito. Planet Manga ha pubblicato il manga Jujutsu Kaisen 0 nel febbraio del 2021:

"IL SENTIMENTO PIÙ NOBILE PUÒ DIVENTARE LA MALEDIZIONE PIÙ CRUDELE In un volume ricco di colpi di scena, il prequel degli eventi narrati nella serie principale di Jujutsu Kaisen la nuova hit di Shueisha! Un ragazzo segnato da un destino oscuro cerca il modo di fronteggiare i propri demoni scoprendo il fascino e le insidie del mondo dell’occulto…"

Megumi Ogata è la voce del protagonista Yuta Okkotsu, e Kana Hanazawa quella di Rika Orimoto. L'anime televisivo Jujutsu Kaisen ha debuttato nell'ottobre 2020, con 24 episodi. Crunchyroll ha trasmesso l'anime in streaming fuori dall'Asia mentre l'anime andava in onda in Giappone. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen su Manga Plus.