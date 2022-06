Jujutsu Kaisen 0: quanto ha incassato il film la prima settimana in Italia?

Jujutsu Kaisen 0 è finalmente approdato in Italia qualche giorno fa dopo aver sbancato al botteghino in Giappone. Le aspettative da parte di Dynit, Crunchyroll e Nexo Digital erano alle stelle, ambizioni che sono culminate in un risultato a dir poco soddisfacente nel Bel Paese con oltre 100mila presenze.

Il successo di Jujutsu Kaisen 0 ha convinto i tre distributori a proseguire la corsa del film nelle sale nostrane e massimizzare così i profitti dalla pellicola visto l'ottimo responso dalla community italiana. Anche il doppiaggio della pellicola è stato molto apprezzato, merito di un ottimo cast chiamato in causa per l'occasione. Ma quanto ha incassato esattamente il lungometraggio nel Bel Paese nella prima settima di distribuzione?

I dati cinetel al box office parlano chiaro: Jujutsu Kaisen 0 è stato un fenomeno se parliamo di un film di animazione giapponese. Dal 9 al 15 giugno, infatti, sono accorse in sala ben 104mila persone totali, una media giornaliera di oltre 10mila spettatori al giorno. In termini di cifre, invece, parliamo di un incasso totale di 980mila euro, quasi 1 milione di euro riscossi al box office, un numero impressionante e che il film raggiungerà presumibilmente con le nuove date.

E voi, invece, vi aspettavate un risultato del genere? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.