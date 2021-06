Jujutsu Kaisen 0 al MAPPA Stage 2021, quali novità sono state annunciate?

Finalmente arriva la prima bomba targata MAPPA Stage 2021. Dopo un breve panel dedicato a Vinland Saga e a due nuovi annunci, l'evento ha dedicato grande spazio a Jujutsu Kaisen 0, pellicola prequel dell'opera che ha dominato l'ultimo anno. Scopriamo quanto rivelato durante la manifestazione!

Jujutsu Kaisen 0 segue la storia di Yuta Okkotsu, citato più volte da Aoi Todo durante la prima stagione animata. Difatti, deluso dall'assenza di Okkotsu al Kyoto Goodwill Event, Todo scatenò parte dei suoi poteri contro il povero Megumi Fushiguro.

Yuta Okkotsu, un anno più grande rispetto al protagonista Yuji Itadori, è uno studente del secondo anno del Tokyo Metropolitan Curse Technical School. Se nell'anime questo personaggio non ha ancora fatto il suo debutto, la scena sarà incentrata su di lui e sul suo primo anno nella scuola in Jujutsu Kaisen 0.



Il panel dedicato al film tratto dal manga prequel di Gege Akutami è stato presentato dai doppiatori giapponesi di Itadori, Fushiguro e Nobara, oltre che dal producer Seshita Keisuke. Nel corso di questo spazio, i voice actor hanno intrattenuto una lunga conversazione, rispondendo a diverse domande. Quando sembrava che stesse per arrivare l'atteso trailer, o qualche immagine in anteprima, lo stage è però giunto al termine, lasciando l'amaro in bocca ai fan. Per novità concrete, dunque, bisognerà attendere ulteriormente.



Ecco alcuni dettagli sulle origini dei protagonisti di Jujutsu Kaisen 0. In precedenza, è stato inoltre rivelato il design di Okkotsu in Jujutsu Kaisen 0.