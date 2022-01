Jujutsu Kaisen 0: Kento Nanami sfoggia la sua straordinaria potenza nell'ultimo trailer

In Jujutsu Kaisen l’autore Gege Akutami ha creato dei personaggi interessanti, caratterizzati da diverse sfaccettature e modi di agire, o rimasti avvolti nel mistero. Tra i diversi stregoni e antagonisti apparsi finora Kento Nanami ricopre un posto speciale per molti appassionati, curiosi di scoprire le sue vere abilità e capacità.

La prima stagione dell’anime, prodotta dallo studio MAPPA ha infatti lasciato poco spazio all’ex studente della Jujutsu High che non ha proseguito gli studi per diventare un classico salaryman, e successivamente tornare come mentore di Yuji.

In una precedente analisi zodiacale dedicata a Kento Nanami, abbiamo evidenziato il modo in cui si crea uno scudo, nascondendo la sua vera personalità apprensiva e leale, ma anche la versatilità che sul campo di battaglia lo rende uno degli avversari più pericolosi.

Nell’ultimo trailer pubblicato per promuovere il film di Jujutsu Kaisen 0, prequel che racconta del primo anno all’istituto di Yuta Okkotsu e compagni, precisamente al minuto 1.13 si nota il Black Flash di Kento Nanami in azione, unico personaggio che è stato capace di usarlo ben quattro volte di seguito. Si tratta di pochi frame, che sono comunque stati considerati importanti per aggiungere informazioni riguardo il misterioso stregone.

Vi lasciamo infine alle immagini promozionali diffuse per il successo della pellicola.