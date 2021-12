Jujutsu Kaisen 0, una nuova locandina speciale per la visione IMAX

Il franchise di Jujutsu Kaisen è destinato a passare una grande stagione festiva. Nonostante sia stata lontana dallo schermo per mesi, la serie sulle arti occulte sta per tornare a far parlare di sé. Il film Jujutsu Kaisen 0 arriva nelle sale cinematografiche giapponesiprima di Natale, e un nuova locandina del film è stata mostrata.

La notizia proviene da Twitter, dove troviamo postata una nuova immagine di Jujutsu Kaisen 0 per i fan. La locandina speciale celebra l'uscita del film in IMAX, e dà agli appassionati uno sguardo a tre volti familiari.

Come potete vedere più sotto, il poster è diviso in quattro con Gojo che occupa la parte superiore. Il giovane stregone è mostrato con il solito sguardo penetrante di sempre, con solo uno dei suoi occhi scoperto. L'altro è coperto dalla benda. I fan sanno bene che chiunque sia abbastanza stupido da arrivare a guardare Gojo negli occhi si troverà in un mondo di dolore.

Naturalmente, il secondo posto va a Yuta, il protagonista di Jujutsu Kaisen 0 che sarà doppiato da Megumi Ogata. Questo prequel è infatti dedicato alla storia di Yuta, dato che lo stregone avrà molto da dire più avanti nel manga. Certo, Yuji potrebbe essere la vera star di Jujutsu Kaisen, ma Yuta non farà brutta figura in questo ruolo.

Sotto a Yuta Okkotsu, troviamo lo sguardo di Geto. Il cattivo ha causato problemi per anni, e Yuji non è il solo che dovrà affrontare la minaccia. Potremo finalmente capire che legami Geto ha con l'Istituto di Arti Occulte e anche le motivazioni dietro al fatto che nel presente non abbiamo ancora visto Yuta. I fan non vedono l'ora di vedere come i personaggi si presenteranno nel prequel.

Infine, nell'ultima parte del poster troviamo la data di uscita e quella che sembra una maledizione legata proprio al nostro protagonista Yuta. Chi non ha ancora letto il volume 0 del manga di Jujutsu Kaisen non sa ancora che ruolo avrà questa maledizione ma sarà decisamente importante.

Non c'è ancora una data per il debutto del film in Occidente. Il prequel sarà lanciato in Giappone il 24 dicembre. Se siamo fortunati, il Jujutsu Kaisen 0 arriverà in Italia tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate del 2022, quindi teniamo le dita incrociate.

Cosa ne pensate del nuovo poster di Jujutsu Kaisen? Quanto siete eccitati di vedere il debutto dell'anime sul grande schermo? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. In occasione del lancio del film, è stato annunciato un capitolo speciale di Jujutsu Kaisen dedicato proprio a Yuta Okkotsu.