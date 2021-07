Jujutsu Kaisen 0: MAPPA cambia leggermente il design di Inumaki nel film, ecco le immagini

MAPPA ha svelato il design di tre personaggi del film di Jujutsu Kaisen in uscita in inverno, ovvero Maki, Panda e Inumaki. I tre studenti saranno presenti nel lungometraggio prequel con protagonista Yuta Okkotsu, e a quanto pare il design di Toge Inumaki è stato leggermente modificato poiché ritenuto troppo simile a quello di Yuji Itadori.

In calce potete dare un'occhiata alla nuova visual pubblicata su Weekly Shonen Jump. Il design di Panda è praticamente identico a quello visto nella serie anime, mentre Maki appare leggermente più giovane. Toge Inumaki ricoprirà un ruolo importante nel film, e visto che nel manga il suo design e quello di Yuji sono abbastanza simili, MAPPA ha deciso di effettuare qualche piccolo cambiamento.

Jujutsu Kaisen 0 debutterà il 24 dicembre 2021 in Giappone, e si spera possa arrivare presto anche in Italia. La pellicola è basata sul manga prequel omonimo pubblicato nel 2017, e introduce alcuni personaggi estremamente importanti per il futuro della storia, tra cui lo stregone Yuta Okkotsu già citato nel corso della prima stagione.

E voi cosa ne dite? Vi piace il nuovo design di Inumaki? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che MAPPA ha anche mostrato il design del nuovo protagonista, diventato velocemente uno dei personaggi più amati dai lettori del manga.