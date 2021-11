Jujutsu Kaisen 0 diventerà una novel: ecco la data d'uscita del romanzo

Il grande successo riscosso dalla stagione anime di debutto, che ha portato le vendite del manga a schizzare alle stelle, ha spianato la strada al franchise di Jujutsu Kaisen, che presto arriverà nei cinema giapponesi con la pellicola basata sullo spin-off prequel. In contemporanea, Jujutsu Kaisen 0 verrà pubblicato anche in formato novel.

Shueisha, casa editrice a cui si devono le iconiche riviste Weekly Shonen Jump e VJump, ha recentemente annunciato che l'uscita del lungometraggio anime Jujutsu Kaisen 0 sarà accompagnata da un romanzo ufficiale. La novel, basata sulla sceneggiatura del film e firmata Baraddo Kitagumi, farà il suo debutto il giorno della vigilia di Natale, così come l'adattamento cinematografico.

Il prequel dell'opera di Gege Akutami segue le vicende di un personaggio che il protagonista Yuki Itadori non ha mai avuto modo d'incontrare: Yuta Okkotsu, allora studente del primo anno del Tokyo Metropolitan Curse Technical School. In quest'avventura, al suo fianco ci saranno i compagni di classe Panda, Toge Inumaki e Maki Zenin, e il professor Satoru Gojo.



Yuta dovrà affrontare un grande dilemma: la sua amica d'infanzia Rika si è trasformata in una Maledizione non ordinaria e notando la situazione fuori dal normale, Gojo invita Okkotsu a iscriversi alla scuola di stregoni.



E voi, acquistereste il romanzo di Jujutsu Kaisen 0 qualora arrivasse in Italia? Vi lasciamo intanto al trailer di Jujutsu Kaisen 0.