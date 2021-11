Jujutsu Kaisen 0: novità sul cast e nuove immagini per la pellicola prequel

A meno di trenta giorni dalla data di debutto ufficiale nelle sale cinematografiche giapponesi, Jujutsu Kaisen 0 torna a mettersi in mostra con nuove, inquietanti immagini e con ulteriori informazioni sul cast della pellicola prequel.

In attesa della conferma della seconda stagione animata di Jujutsu Kaisen, sarà il lungometraggio prequel a riportare i fan nel mondo delle Maledizioni e degli Stregoni. In uscita il giorno della Vigilia di Natale, il 24 dicembre, in rete sono trapelate nuove immagini di Jujustu Kaisen 0. Le illustrazioni in questione, che ritraggono i protagonisti Yuta Okkotsu, Satoru Gojo e Suguru Geto, e che trovate in calce all'articolo, provengono dal sito ufficiale del film. Trattandosi di un prequel ambientato un anno prima dell'avventura di Yuji Itadori, il professor Gojo e l'antagonista Geto hanno un character design leggermente diverso da quello abituale che abbiamo ammirato nella Stagione 1 dell'anime.

Oltre a queste tre immagini, sono state inoltre diffuse ulteriori informazioni sul cast della pellicola. In Jujutsu Kaisen 0 - Movie debutteranno dei nuovi personaggi, degli Stregoni caduti che decidono di seguire Geto quando questo decide di scagliarsi contro il Jujutsu Tech. Questi nuovi protagonisti, come Miguel, Larue, Mandami Suda e le gemelle Mimiko e Nanako Hasaba, verranno doppiati rispettivamente da Koichi Yamadera, Sho Hayami, Shizuka Itoe e Risae e Satsumi Matsuda.

In attesa di novità finali, vi lasciamo alla doppiatrice di Yuta Okkotsu e alla novel Jujutsu Kaisen 0.