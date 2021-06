Jujutsu Kaisen 0: nuovi dettagli sulle origini del protagonista del film

L'annuncio dello studio MAPPA di un film dedicato interamente alla storia prequel di Jujutsu Kaisen ha creato grandi aspettative nella community. Mentre il manga si trova in pausa per le condizioni di salute dell'autore Gege Akutami, continuano ad emergere interessanti dettagli e informazioni riguardanti la pellicola, e soprattutto il protagonista.

Dopo aver diffuso le prime immagini promozionali su Weekly Shonen Jump e sui social, con un primo sguardo al design originale di Yuta Okkotsu, infatti sono state rese pubbliche anche le sue origini e come sia finito a frequentare l'Istituto di Arti Occulte di Tokyo. Yuta rappresenta solo un nome per gli appassionati che seguono unicamente la trasposizione animata, e anche per questo motivo gli autori del film hanno deciso di presentarlo con la breve descrizione che trovate di seguito, e nel post in calce.

"Quando era un bambino, perse la sua cara amica Rika, con la quale aveva promesso di sposarsi, in un incidente stradale. Yuta venne seguito da lei dopo che questa divenne una Maledizione. Ha evitato il contatto con le persone, in quanto Rika può ferirle con il suo enorme potere, ma non appena ha conosciuto Satoru Gojo, professore all'Istituto di Arti Occulte di Tokyo, ha promesso di rompere la maledizione della sua amata."

Jujutsu Kaisen 0 arriverà nelle sale giapponesi il 24 dicembre 2021, e vi lasciamo a delle magnifiche fanart di Yuji e gli altri con lo stile dello Studio Ghibli.