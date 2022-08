Jujutsu Kaisen 0, ODDTAXI e altri: ecco i film anime in arrivo su Crunhyroll a settembre

Come promesso al Crunchyroll Expo 2022, la piattaforma streaming dedicata al mondo dell’animazione giapponese di proprietà Sony dedicherà maggior spazio ai lungometraggi anime. Nel corso del mese di settembre 2022, l’offerta di Crunchyroll si amplierà con l’aggiunta di oltre dieci film animati.

A settembre arriveranno un totale di diciotto anime movie, di cui la ciliegina sulla torta sarà il film dei record Jujutsu Kaisen 0. Il prequel spin-off basato sul one-shot di Gege Akutami esordirà ufficialmente su Crunchyroll dal 21 settembre. Ad agosto su Crunchyroll è arrivato il film The Stranger by the Shore.

Le novità a tema film anime arrivano però già dal 1° settembre, con il debutto di Afro Samurai: Resurrection e BanG Dream! Poppin’ Dream!. La settimana seguente sarà il turno della trilogia di Psycho-Pass: Sinners of the System, composta da “Case. 1 Crime and Punishment”, “Case. 2 First Guardian” e “Case. 3 Beyond the Pale of Vengeance”. L’8 settembre arriverà anche ODDTAXI: In the Woods, lungometraggio composto da scene tratte dalla serie anime e da nuove parti mai raccontate prima.

Il 15 settembre sarà il turno di The Girl Who Leapt Through Time, Sword of the Stranger e Black Butler: Boook of the Atlantic. Il 22, giorno seguente al debutto di Jujutsu Kaisen 0, arriveranno invece High Speed! –Free! Starting Days- e i film di Free!, Free! The Movie -Timeless Medley- the Bond, Free! The Movie -Timeless Medley- the Promise e Free! -Road to the World- The Dream

Infine, il 29 settembre sarà il turno dei quattro film anime di Code Geass. Su Crunchyroll debutteranno Code Geass: Lelouch of the Rebellion I – Initiation, Code Geass: Lelouch of the Rebellion II – Transgression, Code Geass: Lelouch of the Rebellion III - Glorification e Code Geass: Lelouch of the Re;surrection. Stando a quanto comunicato dalla società, altri film anime arriveranno nel mese di ottobre.