Jujutsu Kaisen 0, il poster ufficiale: tutti a raccolta per la battaglia delle maledizioni

Studio MAPPA ha fatto del suo meglio con Jujutsu Kaisen, anime tratto dall'omonimo manga di Gege Akutami pubblicato per Weekly Shonen Jump e che è riuscito a diventare uno dei più amati dello scorso anno. Ma adesso toccherà mettere da parte le battaglie di Yuji Itadori e degli altri primini per lasciare spazio agli eventi di Jujutsu Kaisen 0.

Ci sarà infatti uno stop nell'anime che non proseguirà con la seconda stagione, bensì si concentrerà su alcuni avvenimenti prequel narrati nel volume 0 di Jujutsu Kaisen. Il lungometraggio sarà disponibile il 24 dicembre, un giorno speciale per Jujutsu Kaisen, e vedrà un protagonista completamente nuovo ma tanti personaggi di contorno che già conosciamo molto bene.

Sarà Yuta Okkotsu il protagonista di Jujutsu Kaisen 0 come si può vedere nella nuova key visual ufficiale del film. Il nuovo alunno della scuola di arti occulte è al centro dell'illustrazione con una spada sfoderata e la maledizione Rika alle sue spalle. Non mancano poi Maki Zenin, Panda e Toge Inumaki, i tre studenti che nell'anime sono al secondo anno, e due degli stregoni più forti delle scorse generazioni: Suguru Geto, rappresentato con un'aura maligna, e Satoru Gojo, lo stregone contemporaneo più potente di cui si intravede l'occhio azzurro in alto a destra.

Manca solo qualche mese all'esordio in Giappone, in attesa che Jujutsu Kaisen 0 arrivi anche in Italia.