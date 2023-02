Jujutsu Kaisen 0, al via i preordini del film in Italia: sarà limited edition

La distribuzione di Jujutsu Kaisen 0 nei cinema giapponesi è stato un successo tanto che la pellicola è entrata presto nella top 10 dei film anime migliori di sempre. Anche in Italia il lungometraggio ha fatto il suo debutto tanto che la sua corsa sta per raggiungere un'altra tappa attraverso l'edizione home video.

Per chi non lo sapesse, Jujutsu Kaisen è approdato su Crunchyroll a settembre e si tratta di un progetto che ha fatto molto parlare di sé grazie all'ottima trama e allo splendido comparto tecnico. Ad ogni modo, molto presto la pellicola sarà distribuita nel Bel Paese attraverso la consueta formula dei cofanetti, seppur in edizione limitata e curata dall'ormai noto distributore italiano Dynit.

Il preordine dell'home video è già attivo su Amazon tramite il link alla fonte al costo totale di 49,99 euro con l'uscita effettiva prevista il prossimo 29 marzo. Non mancheranno ovviamente degli extra insieme al disco blu-ray e DVD come due booklet da 50 e 24 pagine ciascuno, un poster del film e una card esclusiva.

E voi, invece, siete interessati all'acquisto dell'home video di Jujutsu Kaisen 0? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.