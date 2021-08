Jujutsu Kaisen 0, quando esce il film in Italia? Parliamone

La stagione 1 di Jujutsu Kaisen è stata ben accolta da parte della critica e soprattutto del pubblico. Sia in Giappone che all'estero, l'adattamento animato del manga di Gege Akutami ha fatto visualizzazioni importanti e ciò ha portato Studio MAPPA a prepararsi subito per un lungometraggio, basato sul volume prequel Jujutsu Kaisen 0.

Le prime storie create dal mangaka arriveranno così su schermo essendo parte integrante della storia. Abbiamo già visto il teaser trailer di Jujutsu Kaisen 0 che esordirà in Giappone a fine anno, più esattamente il 24 dicembre 2021. E invece per i cinema nostrani? Quando arriverà Jujutsu Kaisen 0 in Italia?

Supponiamo innanzitutto che il Covid-19 non obblighi a un'ulteriore chiusura nel 2022, permettendo quindi ai distributori di presentare nuove pellicole nei cinema italiani. Crunchyroll, che ha portato la prima stagione sulla sua piattaforma, potrebbe accordarsi con Dynit o Yamato Video per portare il prodotto doppiato nei cinema nel secondo trimestre del 2022, quindi tra aprile e giugno.

La possibilità che Crunchyroll, che non porta prodotti doppiati in italiano, decida di pubblicare esclusivamente sulla propria piattaforma il film in versione sottotitolata però esiste. In quel caso è possibile un'attesa di svariati mesi in più, anche nel secondo semestre del 2022. In qualche forma è comunque probabile che Jujutsu Kaisen 0 arrivi nel nostro paese, in particolare prima della trasmissione di una seconda stagione dell'anime.