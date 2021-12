Jujutsu Kaisen 0 raggiunge il secondo più alto incasso di debutto nella storia in Giappone

Il sito giapponese Oricon ha riferito che il film realizzato da Studio MAPPA, Jujutsu Kaisen 0, ha venduto 1.908.053 biglietti per un incasso di 2.694.128.150 yen (oltre 20,7 milioni di euro) in 418 sale nei suoi primi tre giorni (24, 25 e 26 dicembre) in Giappone.

La Kyodo News giapponese ha riferito che queste sono le seconde migliori cifre di apertura nella storia del Giappone, dietro solo a Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen (Demon Slayer: il Treno Mugen) con 4.623.117.450 di yen. Le entrate sono state incassate come segue:

24 dicembre : 772.224 biglietti venduti per 1.072.252.950 yen (circa 8,25 milioni di euro ).

: 772.224 biglietti venduti per 1.072.252.950 yen (circa ). 25 dicembre : 626.110 biglietti venduti per 892.008.700 yen (circa 6,86 milioni di euro ).

: 626.110 biglietti venduti per 892.008.700 yen (circa ). 26 dicembre: 509.719 biglietti venduti per 728.866.500 yen (circa 5,61 milioni di euro).

Il distributore TOHO ha riferito che il 79,9% del pubblico intervistato ha dichiarato che il film era "molto buono" e un altro 18,1% ha detto che era "buono", per un tasso di soddisfazione del 98%. In precedenza era stato previsto che avrebbe raggiunto un milione di biglietti venduti il primo giorno, ma si è tenuto decisamente sotto.

Il film è uscito il 24 dicembre nei cinema giapponesi, dopo che il progetto era stato annunciato durante la trasmissione dell'episodio finale della serie il 26 marzo e avrebbe adattato il volume 0 prequel del manga originale. Gege Akutami aveva iniziato a pubblicare il manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel marzo del 2018. L'opera ha ispirato una serie anime di ventiquattro episodi trasmessa in Giappone da ottobre 2020 a marzo 2021.

Un capitolo speciale in occasione dell'uscita di Jujutsu Kaisen 0 è stato pubblicato di recente ed è disponibile sul sito e sull'applicazione di Manga Plus. Potete vedere qui l'ultimo trailer di Jujutsu Kaisen 0.

"Yuuta Okkotsu è maledetto. Da quando la sua amica d'infanzia Rika è morta in un incidente stradale, il suo fantasma è rimasto con lui. Ma il suo spirito non appare come la dolce ragazza che Yuuta conosceva un tempo. Invece, si manifesta come un'entità mostruosa e potente che lo protegge ferocemente.

"Incapace di controllare il comportamento violento di Rika, Yuuta è impotente nel fermare lo spargimento di sangue che seguirà la sua brutale vendetta. Di conseguenza, quando viene imprigionato dagli stregoni "Jujutsu", i guardiani segreti del mondo, addestrati per combattere forze come Rika, Yuuta desidera essere completamente isolato in modo che nessun altro possa essere danneggiato.

"Tuttavia, il suo difensore e maestro stregone Satoru Gojou, ha altri piani per lui: entrerà nella Jujutsu High School e imparerà a controllare Rika per aiutare le persone. Ora, nel suo primo anno in questa scuola, Yuuta inizia a imparare le arti del Jujutsu e a combattere gli esseri malvagi.

"Insieme ai suoi nuovi compagni di classe Maki Zenin, un'esperta di armi Jujutsu, Toge Inumaki, uno stregone che usa le sue parole come armi e Panda, un orso panda che sembra camminare e parlare, Yuuta inizia a trovare il suo posto nel mondo e, per una volta, a sentirsi a proprio agio con le sue capacità. Tuttavia, man mano che la sua formazione progredisce, Yuuta impara che i pericoli del mondo del Jujutsu vanno ben oltre gli spiriti maligni."

Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli del manga di Jujutsu Kaisen su Manga Plus.