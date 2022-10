Jujutsu Kaisen 0, il regista del film ha imposto dei limiti agli animatori per Gojo

La scorsa estate ha fatto il suo esordio al cinema Jujutsu Kaisen 0, che nella prima settimana italiana ha fatto il boom al botteghino. La pellicola, prodotta da MAPPA, è stata un successone anche in patria, tanto che è stato il secondo film ad incassare di più all'esordio nel Sol Levante, secondo solo a Demon Slayer The Movie: il Treno Mugen.

Jujutsu Kaisen 0 è il prequel della prima stagione di Jujutsu Kaisen, e mostra a tutti i fan la storia del giovane Yuta Okkotsu. Il ragazzo viene tormentato dalla maledizione Rika, bambina innamorata di lui morta tragicamente in un incidente stradale. Gli stregoni valutano inizialmente se uccidere il giovane, e a salvarlo è solo l'intervento di Satoru Gojo, che lo recluta alla scuola di Arti Occulte di Tokyo.

Gojo è un personaggio amatissimo dai fan, grazie alla sua personalità irriverente e scherzosa che cela però un enorme potere. Il maestro, oltretutto, una volta privato della benda rivela degli occhi azzurri di incredibile bellezza, che gli permettono di scatenare il 100% della sua forza. Gojo, in fase di produzione del film, ha però creato qualche problema al regista Seong-Hu Park.

Egli ha dovuto infatti impedire agli animatori di esagerare con l'aspetto di Gojo, imponendogli di non esagerare con le sopracciglia e le labbra luminose del personaggio. Come riportato da @somoskudasai, l'animatore Tadashi Hiramatsu era contrarioa questa scelta, ma nonostante ciò alla fine probabilmente è stato Park ad avere la meglio.

Gojo è stato quindi il pomo della discordia di Jujutsu Kaisen 0, già disponibile su Crunchyroll. La piattaforma streaming statunitense ha prima portato il film al cinema nel mese di giugno 2022, e dal 21 settembre lo ha reso disponibile in streaming per chiunque non l'abbia visto in sala.