Jujutsu Kaisen 0, il regista voleva iniziare la serie tv con questa 'storia magnetica'

Il regista di Jujutsu Kaisen ha deciso di alimentare l'hype per l'uscita del suo nuovo film, Jujutsu Kaisen 0. La stagione di debutto dell'adattamento anime della serie manga originale di Gege Akutami ha avuto un tale successo che il franchise ha raggiunto vette di popolarità impreviste rispetto a prima dell'inizio dell'anime.

Invece che proseguire subito con una seconda stagione, è stato annunciato un film che trasporrà il volume unico Jujutsu Kaisen 0, che narra eventi antecedenti a quelli che vediamo nella prima stagione. Sunghoo Park, il regista che ha supervisionato anche l'anime televisivo, è al timone del film prequel, e recentemente ha alimentato l'hype per il lancio di quest'ultimo con una nuova dichiarazione sull'ultimo numero della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Mentre il film si prepara per il suo lancio in Giappone alla fine di Dicembre (Jujutsu Kaisen 0 non sembra avrà dei rinvii), Park ha aggiornato i fan non solo su come sta venendo il film, ma anche su ciò che possono aspettarsi di vedere dal lungometraggio e sul suo modo di portare la storia del prequel sul grande schermo (come tradotto da @soukatsu_ su Twitter).

"Quando ho assunto il ruolo di regista, originariamente volevo cominciare la serie anime televisiva con questa storia magnetica ancora agli esordi in Jujutsu Kaisen 0: Tokyo Metropolitan Technical College", ha affermato Park. "Il team di produzione sta facendo del suo meglio per adattare questo incredibile materiale di partenza in un film cinematografico, e consegnare un avventura che piacerà ai fan dell'opera originale. Per favore, venite a vederlo nei cinema la sera in cui uscirà!". È interessante notare che sembra esserci molta cura nell'adattare il franchise ad un format cinematografico per questa nuova esperienza.

Jujutsu Kaisen 0 è attualmente previsto per l'uscita in Giappone il 24 Dicembre, ma sfortunatamente non abbiamo ancora nessuna informazione per la sua uscita internazionale. Non ci sono ancora stati accenni sul fatto se l'anime continui o meno con una seconda stagione televisiva, ma questa storia prequel non solo riempie alcune lacune molto importanti sul passato, ma lascia cadere alcuni suggerimenti chiave per il futuro della serie che una seconda stagione completa sarà in grado di esplorare

In ultimo vi lasciamo con il capitolo 162 di Jujutsu Kaisen su Manga Plus e in compagnia di questi stupefacenti cosplay di Nobara e Maki di Jujutsu Kaisen.