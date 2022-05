Jujutsu Kaisen 0: rivelato il cast di doppiatori che daranno voce agli Stregoni

Jujutsu Kaisen 0 si è rivelato un film di straordinario successo, e dopo cinque mesi dall’uscita nelle sale giapponesi, dove continua a registrare ottimi incassi, oggi 20 maggio 2022 Crunchyroll Italia ha pubblicato un trailer per annunciare l’arrivo della pellicola nel nostro paese, rivelando anche il cast di doppiatori.

Dopo le prime informazioni rivelate durante il Napoli Comicon è stata una grande sorpresa scoprire che il prequel sarà presente in 200 sale italiane nella settimana tra il 9 e il 16 giugno 2022, grazie alla distribuzione gestita da Dynit e Nexo Digital. Oltre a questi primi dettagli e al trailer, Crunchyroll ha svelato la lista dei principali doppiatori coinvolti nel progetto:

Alessio Talamo nel ruolo di Yuta Okkotsu

nel ruolo di Yuta Okkotsu Carol Lecker nel ruolo di Rika Orimoto

Davide Fumagalli nel ruolo d Satoru Gojo

Elisa Giorgio nel ruolo di Maki Zen’in

nel ruolo di Maki Zen’in Stefano Pozzi nel ruolo di Toge Inumaki

Matteo Brusamonti nel ruolo di Panda

Un gruppo di professionisti che probabilmente avete già sentito in altre serie anime, come Davide Fumagalli, voce di Aizen in Bleach e di Denki Kaminari in My Hero Academia, o Stefano Pozzi voce di Kyojuro Rengoku nel film Demon Slayer: Mugen Train. Ricordiamo infine che anche il doppiatore giapponese di Yuta ha parlato del successo del film, e vi lasciamo alla toccante illustrazione di Yuta e Rika per la versione home video.