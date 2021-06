Jujutsu Kaisen 0: rivelato il design di Yuta Okkotsu, protagonista del film prequel

Dopo il travolgente successo della prima stagione dell'anime, Jujutsu Kaisen si prepara per affermarsi anche sul grande schermo con la pellicola dedicata al capitolo 0, la breve storia prequel dedicata al personaggio di Yuta Okkotsu. Proprio in vista di questo adattamento lo studio MAPPA ha pubblicato una key art del giovane Stregone.

Dal titolo Tokyo Metropolitan Curse Techincal School, la storia seguirà parte del primo anno trascorso nell'Istituto da Yuta Okkotsu, personaggio di un anno più grande rispetto a Yuji Itadori, e solo citato nel corso della prima stagione dell'anime. Un primo sguardo al nuovo design del protagonista è apparso sulle pagine dell'ultimo numero di Weekly Shonen Jump, e potete vederlo nel post di @lDuckyx in calce.

La funzione che ricoprirà la pellicola è importante ai fini della storia della serie regolare, in quanto le disavventure di Yuta sono interamente canoniche, e potrebbero legarsi o essere ulteriormente approfondite nella seconda stagione dell'anime, plausibilmente quando Suguru Geto entrerà in azione nell'arco narrativo dell'incidente di Shibuya. Nelle immagini della rivista Yuta appare con una tuta interamente bianca, colore ripreso, con sorpresa dei fan, anche per i capelli.

Ricordiamo che delle magnifiche fanart hanno portato Yuji e compagni nel mondo dello Studio Ghibli, e vi lasciamo ad un inquietante cosplay dedicato a Suguru Geto.