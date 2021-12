Jujutsu Kaisen 0: la sinergia di Yuta e Rika nella spettacolare figure di F:NEX

Il 24 dicembre 2021 debutterà nelle sale giapponesi il tanto atteso film Jujutsu Kaisen 0 prequel dell’opera ideata da Gege Akutami, pubblicato circa un anno prima della serie regolare su Weekly Shonen Jump, e incentrato sul primo anno all’Istituto di Arti Occulte di Tokyo dello studente Yuta Okkotsu.

Nel corso della storia di Yuji Itadori i lettori hanno incontrato poche volte il personaggio di Yuta, preceduto dalla sua fama di Stregone particolarmente potente e unico. Lo stesso Satoru Gojo definisce Okkotsu uno dei migliori sul campo e in grado di diventare persino più potente di lui. Sarà quindi interessante vedere come lo studio MAPPA ha realizzato il prequel, e soprattutto scoprire insieme a Yuta i suoi poteri, derivanti dallo spirito di Rika, una sua amica d’infanzia morta anni prima.

Per onorare il nuovo protagonista lo studio F:NEX ha prodotto la splendida statua che potete vedere nel post riportato in calce. Alta circa 31 centimetri, la figure rappresenta dei dettagliati Yuta e Rika pronti a sferrare un loro attacco combinato. Il lavoro fatto da F:NEX rispetta in tutto e per tutto il design elaborato da Akutami, e per chiunque fosse interessato ad aggiungerlo alla propria collezione è già possibile preordinarlo, per un prezzo complessivo di 600 euro, per poterlo ricevere tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.