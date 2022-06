Jujutsu Kaisen 0 nella storia: è l'ottavo miglior film anime di sempre

Jujutsu Kaisen 0 ha abbandonato i cinema giapponesi già dal mese di maggio, ma il film prequel prodotto dallo Studio MAPPA è ancora in proiezione in diverse sale internazionali. Gli incassi, dunque, continuano a crescere e Oricon ha riportato che gli utili globali si assestano a una cifra pari a 180 milioni di dollari statunitensi.

L’anime movie è stato da poco proiettato anche nelle sale italiane, dove Jujutsu Kaisen 0 alla prima settimana incassato quasi 1 milione di euro. Dei 180 milioni totali, provenienti dagli 80 Paesi e dalle 8000 sale in tutto il mondo in cui è stato distribuito, oltre 121 milioni provengono dal solo territorio giapponese.

In base a queste nuove stime, Jujursu Kaisen 0 è il film anime con maggior incasso del 2021 in Giappone, avendo superato Neon Genesis Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time. Non solo, il prequel della serie scritta da Gege Akutami è anche il quarto lungometraggio anime nella classifica degli incassi del Nord America e il l’ottavo film anime nella classifica mondiale, sopra Pokémon: The First Movie e dietro Stand by Me Doraemon.

Nella nostra recensione di Jujutsu Kaisen 0 vi abbiamo illustrato pregi e difetti del film, che segue le vicende di Yuta Okkotsu e della sua amica d’infanzia Rika, divenuta una Maledizione dopo un incidente stradale che la ha condotta verso la morte.